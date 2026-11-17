Erling Haaland prend une longueur d’avance sur Kylian Mbappé au classement des buteurs en équipe nationale. L’attaquant a porté son total à 68 réalisations, lors de la victoire de la Norvège contre le Danemark (3-2) en Ligue des nations ce mardi 17 novembre. Désormais, il dépasse le capitaine français, qui compte 67 buts avec les Bleus.

En effet, Haaland avait découvert la sélection A le 5 septembre 2019 et avait disputé 65 minutes sans marquer. Il a attendu le 4 septembre 2020 pour son premier but international, face à l’Autriche. « C’était une belle passe de Sørloth et c’était bien de marquer, mais c’est dommage de perdre », avait-il confié.

Un avantage de 47 matchs sur Mbappé

Haaland a atteint la barre des 68 buts en 61 sélections tandis que Mbappé a eu besoin de 108 rencontres pour inscrire ses 67 réalisations. Le Norvégien possède 47 matchs de moins. Haaland affiche une moyenne d’environ 1,11 but par match en sélection, contre 0,62 pour le Français. Face au Danemark, l’attaquant norvégien a réduit l’écart à la 37e minute, avant d’inscrire le but victorieux qui lui permet de prendre l’avantage dans ce duel statistique avec Mbappé.