Un séisme de magnitude 5,0 a ébranlé le littoral de Los Angeles samedi 28 novembre, en plein week-end de Thanksgiving. Selon l’USGS, l’épicentre se situait en mer, à environ 3,7 miles à l’ouest-sud-ouest de Manhattan Beach. Dans la foulée, la secousse a été ressentie bien au-delà de la côte : des bâtiments ont tremblé à Santa Monica, tandis que des clients ont quitté en urgence les commerces de Hermosa Beach et Redondo Beach.

Par ailleurs, l’aéroport de Los Angeles a été touché. Des plafonds et des vitres sont tombés dans le terminal, effrayant les voyageurs, alors que un avion de ligne a dû interrompre son atterrissage. Toutefois, les vols ont repris normalement après l’inspection des pistes. De même, à El Segundo, une enseigne s’est détachée d’un toit dans un centre commercial. Malgré ces dégâts, les pompiers de Los Angeles n’ont signalé ni blessé ni dommage dans la ville, et aucun bilan humain n’était évoqué à ce stade.

En revanche, la séquence sismique n’est pas terminée. Au moins 40 répliques avaient été enregistrées à la mi-journée, puis la sismologue Lucy Jones en a compté au moins 83 juste avant 17 h, et le décompte d’ABC7 dépasse désormais 90. Ainsi, Caltech prévient que d’autres secousses restent possibles dans les jours à venir, surtout près de l’épicentre.

Cela dit, cet événement n’a rien d’exceptionnel pour la région. Le sud de la Californie enregistre près de 10 000 séismes par an, selon l’USGS, même si la plupart sont trop faibles pour être ressentis.