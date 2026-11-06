États-Unis : deux militaires d'origine nigériane condamnés pour une fraude de 2,4 millions de dollars

Chijioke Odimegwu et Harafat Mogaji, deux militaires de l’US Air Force d’origine nigériane, ont été condamnés en septembre 2026 par un tribunal fédéral de l’Iowa, aux États-Unis, à 189 mois de prison cumulés, soit près de seize ans. Ils ont écopé de cette peine pour une fraude informatique qui a coûté plus de 2,4 millions de dollars à des entreprises et à des organisations à but non lucratif américaines, selon Premium Times. Odimegwu a été condamné à neuf ans et Mogaji à six ans, et tous deux vivaient dans le Delaware pendant qu’ils servaient dans l’armée de l’air.

Deux ans de phishing contre des entreprises

Le tribunal s’est appuyé sur les pièces du dossier et sur les preuves présentées à l’audience. En effet, d’après les documents judiciaires, les deux hommes ont passé près de deux ans à cibler des entreprises dans tout le pays via des campagnes de spam et d’hameçonnage par courriel. Pour informations, le FBI et l’Office of Special Investigations de l’Air Force ont mené l’enquête ensemble.

Au final, les deux militaires devront aussi rembourser les victimes, à hauteur de 366 000 dollars pour Odimegwu et de 995 000 dollars pour Mogaji. Ces sommes couvrent un peu plus de la moitié du préjudice annoncé.