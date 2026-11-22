Un tribunal fédéral d’Omaha, dans l’État du Nebraska aux États-Unis, a condamné le 30 octobre 2026 un Nigérian de 38 ans, Chukwuebuka Madueke Arinze, à 24 mois de prison pour usurpation d’identité aggravée. Le ministère américain de la Justice a rendu l’affaire publique le 20 novembre 2026. Ainsi, l’homme avait utilisé le numéro de sécurité sociale d’un producteur laitier pour réclamer une aide fédérale liée à la pandémie de Covid-19.

Une demande d’aide envoyée depuis l’étranger

Les faits remontent à l’automne 2020. Vers le 28 septembre, alors qu’il vivait hors des États-Unis, Chukwuebuka Madueke Arinze a envoyé par e-mail un dossier de demande et un formulaire de virement au bureau local du département américain de l’Agriculture (USDA) à Wayne, dans le Nebraska. Ce dossier relevait du second volet du programme d’aide alimentaire lié au coronavirus, appelé CFAP2, ouvert du 21 septembre au 11 décembre 2020.

Le programme reposait sur l’auto-certification. Les candidats n’avaient donc pas à prouver leurs pertes liées à la pandémie, et l’identité du demandeur devenait un élément de contrôle essentiel. Ensuite, le numéro de sécurité sociale du producteur laitier a été porté sur le formulaire. « La demande CFAP2 contenait le numéro de sécurité sociale de la victime 1 et servait à valider la légitimité du dossier. Par ailleurs, il savait aussi qu’il utilisait ce numéro de sécurité sociale sans autorisation légale », a indiqué le ministère américain de la Justice.

Deux ans de prison, puis l’expulsion

Le juge Robert F. Rossiter Jr. a prononcé une peine de 24 mois de prison, suivie d’un an de liberté surveillée. En effet, la loi fédérale américaine impose deux ans de prison au minimum, à purger en plus de toute autre peine, pour une usurpation d’identité aggravée. Par conséquent, le tribunal a fixé la peine au seuil prévu par ce texte.

La procureure fédérale du Nebraska, Lesley A. Woods, a annoncé la condamnation. Enfin, le ministère précise ce qui attend le condamné après sa peine. « Arinze sera expulsé des États-Unis une fois sa peine purgée. Cependant, il n’y a pas de libération conditionnelle dans le système fédéral », a déclaré le ministère américain de la Justice.