Le dimanche 25 octobre 2026, Ethan Mbappé a marqué à Monaco (1-1) en Ligue 1, en France. Le même jour, son frère Kylian Mbappé inscrivait son 100e but avec le Real Madrid lors du Clásico. Ainsi, les deux frères, séparés depuis l’été 2024, vivent des saisons très différentes. Kylian porte l’attaque madrilène, tandis qu’Ethan, 19 ans, gagne du temps de jeu au LOSC et compte deux buts en championnat.

Kylian, un rendement déjà établi

La saison dernière, Kylian a terminé avec 42 buts en 44 matchs toutes compétitions confondues. Il a été le meilleur buteur de la Liga (25 buts) et de la Ligue des champions (15 buts). Il garde ce rythme cette saison, avec 11 buts en 10 matchs de championnat espagnol au soir du Clásico. Puis, le 8 septembre, il a ouvert le score contre l’Inter Milan en Ligue des champions, son 71e but dans la compétition.

Ethan, une exclusion puis un rebond

Le même soir, Ethan jouait à domicile avec Lille face au Real Betis. Il a offert la passe décisive du premier but à la 12e minute. Mais il a été exclu à la 56e, après une revue vidéo, pour un coup de coude au visage du défenseur Natan, et Lille a perdu 3-2. Il est ainsi le plus jeune joueur d’un club français à recevoir un carton rouge dans cette compétition.

Cinq jours plus tard, il a marqué dans le temps additionnel contre Troyes (2-0) en Ligue 1. Son entraîneur, Davide Ancelotti, a alors salué sa réaction : « C’est quelqu’un qui fait une erreur. Il a eu une prise de conscience tout de suite. Il a montré une grande maturité pour son âge ».

Un rôle qui grandit à Lille

À Monaco, Ethan revenait d’une blessure à la cheville. Pourtant, il a été très actif sur le côté droit et a trouvé le chemin des filets. Davide Ancelotti a ensuite décrit son utilité : « Ethan a beaucoup de qualités devant le but. C’est un finisseur, c’est un joueur qui nous donne beaucoup de profondeur, qui nous garde beaucoup les ballons. Je suis d’accord qu’il est très important pour nous ».

En effet, sa vitesse avait déjà marqué le vestiaire cet été, après son doublé en match amical contre Louvain (6-3). Son coéquipier Ngal’ayel Mukau avait confié : « Je pense qu’il n’est pas conscient de sa vitesse ! ». Et Kylian, lui, avait expliqué en 2025 ce qui avait pesé dans leur séparation sportive : « Ce que le Real représentait pour moi, le PSG le représentait pour lui ». Désormais, Ethan doit enchaîner les matchs sans blessure, car celles-ci ont freiné ses dernières saisons. Son contrat avec le LOSC court jusqu’au 30 juin 2027.