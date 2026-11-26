Rome, l’un des principaux soutiens européens de Kiev, désapprouve ouvertement l’attaque menée en Libye. Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a déclaré le 25 novembre 2026, dans un entretien au Corriere della Sera republié par la Farnesina, que l’Italie n’avait reçu aucun avertissement avant les frappes du 22 novembre contre une corvette et un cargo russes dans le port de Benghazi. Kiev a revendiqué l’opération. Pourtant, Rome fournit une aide militaire à l’Ukraine depuis le début de l’offensive russe en 2022. Cette critique révèle donc la crainte de voir le conflit gagner la Méditerranée.

Tajani : « une erreur » mais un soutien maintenu

« Nous avons dit que c’est une erreur de violer la souveraineté de la Libye, un pays méditerranéen qui fait face à nos côtes. », a déclaré Tajani. Ensuite, « L’Italie n’était absolument pas au courant des intentions de Kiev de frapper dans les eaux territoriales libyennes, et même dans un port. », a-t-il précisé. Il a aussi rappelé la présence italienne sur place : « La zone libyenne est une zone où se trouvent des unités de la Marine italienne. » Enfin, « Il faut éviter l’élargissement de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, en évitant que de nouveaux foyers ne s’allument. », a-t-il insisté.

Toutefois, le ministre ne remet pas en cause l’alignement de son pays : « L’Italie restera aux côtés de l’Ukraine, notre choix est stratégique. » Dans la foulée, il a téléphoné à son homologue ukrainien, Andriï Sybiha, pour lui exprimer sa préoccupation. Celui-ci défend la légitimité des frappes en invoquant l’article 51 de la Charte des Nations unies, qui reconnaît le droit à la légitime défense.

Tripoli et l’armée de l’Est menacent de répondre

Les autorités libyennes ne partagent pas cette lecture. Ainsi, Musa al-Koni, vice-président du Conseil présidentiel basé à Tripoli, a dénoncé « une déclaration de guerre contre l’État libyen ». Il a ensuite annoncé des démarches devant la Cour internationale de justice et réclamé une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU. À l’Est, l’Armée nationale libyenne, proche de Moscou, a promis le 25 novembre des représailles contre l’Ukraine, sans en préciser ni la date ni la forme. Elle affirme que deux de ses officiers de marine sont morts des suites de leurs blessures. De son côté, le Kremlin a apporté son soutien à cette promesse de riposte.

La Méditerranée avait déjà servi de cadre à une attaque comparable. En effet, en mars, le méthanier russe Arctic Metagaz avait été touché au large de la Libye, et Moscou avait alors accusé Kiev d’en être l’auteur. Cette fois, l’Ukraine assume la frappe, ce qui place l’Italie face à un voisin divisé entre deux autorités rivales, toutes deux hostiles à l’opération.