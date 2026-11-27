Des opérations de déstabilisation attribuées à Moscou se multiplient sur le continent. L’Institut international d’études stratégiques (IISS) estime qu’elles pourraient bientôt faire de nombreuses victimes. La Russie vise de plus en plus les voies ferrées, les aéroports et les réseaux énergétiques, et le recours aux explosifs et aux incendies criminels aurait environ doublé en un an selon ses analyses le 26 novembre.

L’IISS signalait déjà une hausse de 246 % des opérations russes entre 2023 et 2024. En novembre 2025, une charge explosive a endommagé une ligne ferroviaire reliant Varsovie à la frontière ukrainienne. Le Premier ministre polonais Donald Tusk a qualifié l’acte de « sabotage sans précédent ». La Russie nie ces accusations.

Une menace hybride sans réponse claire

L’institut décrit une « guerre non conventionnelle », et non nucléaire, comme la menace immédiate pour l’Europe. Il constate qu’« aucune preuve claire n’indique que ces mesures ont rendu le sabotage moins attractif pour la politique du Kremlin ».

Le chercheur à l’IISS, Charlie Edwards a déclaré : « Votre système énergétique, vos câbles sous-marins, vos usines de traitement des eaux, vos chaînes logistiques et vos réseaux ferroviaires sont exposés. »