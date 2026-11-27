L’Espagne a envoyé jeudi 26 novembre 120 militaires de l’Unité militaire d’urgence (UME) sur l’île d’El Hierro, aux Canaries, pour soulager un système de santé qui ne suit plus. Madrid répond à la demande du président régional Fernando Clavijo, formulée la veille, selon la télévision publique canarienne RTVC. Ainsi, l’UME, qui intervient d’ordinaire après des catastrophes naturelles, est activée pour la première fois dans l’archipel face à une urgence migratoire. Cependant, l’île compte 12 000 habitants et en a vu débarquer près de 3 000 en deux jours, sans que les arrivées ne ralentissent.

Le contingent réunit trois médecins, huit infirmiers et quinze techniciens sanitaires, avec 25 véhicules dont deux ambulances. Ensuite, des renforts venus des bases de Torrejón de Ardoz et de Morón de la Frontera rejoignent les soldats des détachements canariens. Le ministère de la Défense précise que le dispositif pourra grossir si la situation l’exige. Dès lors, la mission reste sanitaire : soigner les personnes qui arrivent en cayuco, pas surveiller les côtes. « Avec prudence, sans faire de bruit, mais en essayant d’apporter une solution », a déclaré la ministre de la Défense Margarita Robles, qui a aussi reconnu une situation compliquée.

Plus de 11 000 arrivées en trois semaines

Selon le ministère de l’Intérieur, environ 11 000 migrants avaient déjà rejoint El Hierro à la mi-novembre, soit presque la population de l’île. Par ailleurs, le Service espagnol de sauvetage maritime a secouru au moins 1 488 personnes en une seule journée, le 14 novembre, un record pour l’archipel, qui dépasse les 1 461 de novembre 2020.

Pourtant, les autorités locales alertaient depuis plusieurs semaines. « Nous sommes très inquiets de cette hausse brutale des arrivées », avait déclaré le 7 novembre Alpidio Armas, président du conseil insulaire d’El Hierro. En effet, l’île avait alors déclaré l’état d’urgence et demandé l’aide de Madrid. Puis, après l’installation d’un hôpital de campagne, Fernando Clavijo a lui-même demandé l’armée, en affirmant que les ressources de l’île étaient dépassées et que la situation ne pouvait pas durer.

Un afflux qui contraste avec le début de l’année

Ce pic tranche avec les mois précédents. D’après les chiffres officiels, 13 327 arrivées irrégulières par la mer avaient été recensées aux Canaries entre le 1er janvier et le 31 octobre, soit 5,5 % de moins qu’un an plus tôt. Ainsi, après le record de 2024, avec plus de 46 000 arrivées, la surveillance renforcée et la coopération avec les pays de départ avaient fait nettement baisser les chiffres.

Cependant, novembre est une période propice à la traversée, car les conditions de navigation sont favorables sur cette route de plus de 1 000 kilomètres entre les Canaries, le Sénégal, la Gambie et la Mauritanie. Les prévisions n’annoncent pas de baisse avant décembre.