FIFPRO World 11: Mbappé remporte le vote des joueurs pour les attaquants devant Lamine Yamal

Kylian Mbappé a recueilli 46 % des voix et prend la première place du vote des joueurs professionnels pour les attaquants du FIFPRO World 11, ce lundi 9 novembre 2026. Lamine Yamal le suit avec 37,4 %, d’après l’infographie publiée sur X par le journaliste Fabrizio Romano. Les deux premiers du classement évoluent en Espagne, l’un au Real Madrid, l’autre au FC Barcelone, et 8,6 points les séparent.

Pour rappel, le vote porte sur la saison 2025-26 et 19 806 footballeurs professionnels y ont participé, chacun désignant trois attaquants. Huit noms figuraient sur la présélection : Erling Haaland, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia, Mbappé, Lionel Messi, Michael Olise, Cristiano Ronaldo et Yamal. Fabrizio Romano présente ces résultats comme officiels et détaille le classement dans son message : « Officiel : le vote FIFPRO pour l’équipe type de l’année chez les attaquants. Mbappé l’emporte avec 46 % des voix. Lamine, Messi et Haaland sont aussi dans le top 11. Le Ballon d’Or Harry Kane termine 5e avec 27,6 % des voix, Olise est 6e. 13,2 % des voix pour Cristiano Ronaldo. 7,5 % des voix pour Raphinha, qui termine 10e alors qu’il n’était pas dans le top 30 des nommés au Ballon d’Or ».

Raphinha dixième sans avoir été présélectionné

Le cas de Raphinha est le plus frappant du classement. Le Brésilien termine dixième avec 7,5 % des voix, alors qu’il ne figurait pas parmi les huit attaquants de la présélection cette saison. En effet, il en faisait partie lors de l’édition précédente, et les joueurs restent libres de voter pour des attaquants extérieurs à la liste. Cristiano Ronaldo, 41 ans, rassemble pour sa part 13,2 % des voix, soit près de trois fois moins que Mbappé.

Les trois attaquants les mieux classés intègrent l’équipe type de onze joueurs. La composition définitive dépendra donc du classement complet, dont seules quelques positions sont connues à ce stade.