La CEDEAO a officiellement lancé le programme régional REWARD-CEDEAO, conduit en partenariat avec la Banque africaine de développement (BAD) et le Centre africain du riz (AfricaRice) les 11 et 12 novembre 2026. Ces deux journées ont également été marquées par l’inauguration du Comité directeur régional chargé du suivi du programme. Doté d’une enveloppe globale d’environ 850 millions de dollars, le dispositif vise à renforcer la production, la transformation et la commercialisation du riz dans 15 pays d’Afrique de l’Ouest. L’objectif est de contribuer à l’autosuffisance rizicole de la région à l’horizon 2035.

Vers l’autosuffisance rizicole d’ici 2035

Faire progresser la production agricole locale figure parmi les priorités de la CEDEAO. Sa politique agricole commune, l’ECOWAP, a été adoptée à Accra en janvier 2005, et la feuille de route régionale du riz 2025-2035 a été adoptée par les chefs d’État en décembre 2024. En 2023, la région a produit près de 24 millions de tonnes de riz, mais en a importé 10 millions de tonnes supplémentaires.

L’enveloppe se répartit entre plusieurs volets : 12 millions de dollars pour la réforme des politiques et de la réglementation régionales, pilotée par la CEDEAO, auxquels s’ajoute un apport en nature de 1,2 million de la part de l’institution ; 8,5 millions pour l’appui technique confié à AfricaRice ; et 9,44 millions pour l’adaptation au changement climatique.

Quinze pays sont concernés, dont le Bénin et les trois pays membres de l’Alliance des États du Sahel (AES) : le Burkina Faso, le Mali et le Niger. La liste comprend aussi le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo.

Lors de la signature de l’accord à Abuja, le 10 mars 2025, Alieu Touray, qui était président de la Commission de la CEDEAO, a insisté : « La production alimentaire et rizicole participe à la sécurité alimentaire ».