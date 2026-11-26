Pyongyang aurait mis en pause une partie de son soutien militaire à Moscou, selon le renseignement militaire ukrainien qui a révélé l’information ce jeudi 26 novembre. Kiev assure que le dirigeant nord-coréen aurait tranché lui-même. Ni Moscou ni Pyongyang n’ont confirmé ces informations.

Depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022, les deux pays se sont beaucoup rapprochés. Kiev estime que la Corée du Nord a fourni plus de trois millions d’obus à la Russie jusqu’à fin 2024. Vladimir Poutine a signé en juin 2024, à Pyongyang un traité prévoyant une aide militaire immédiate en cas d’agression, avant que des milliers de soldats nord-coréens ne soient envoyés dans la région de Koursk.

Un choix du dirigeant nord-coréen selon Kiev

Le HUR affirme que la ministre des Affaires étrangères, Choe Son Hui, a annoncé «une interruption temporaire du soutien militaire à la Russie». Selon l’agence, «cette décision a été arrêtée personnellement par le président Kim Jong Un». Elle ajoute que les restrictions comprennent «l’interdiction faite aux avions de transport militaire russes d’utiliser l’espace aérien nord-coréen, ainsi que le gel des livraisons de missiles balistiques KN-23 et d’un nouveau lot de munitions d’artillerie».

Kiev relie ce revirement à des tensions diplomatiques récentes. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Andreï Roudenko, avait évoqué en octobre, un rôle du Kremlin dans l’apaisement entre Séoul et Pyongyang. Le HUR indique que la Corée du Nord aurait freiné la demande de Moscou visant à porter son contingent en Russie de 8 500 à 50 000 hommes. Ni Moscou, Pyongyang ni n’ont confirmé cette information.