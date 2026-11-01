Floride : un avion s'écrase dans le comté de Palm Beach, une route fermée et des hôpitaux en alerte

Un avion s’est écrasé dimanche 1er novembre 2026 à Greenacres, dans le comté de Palm Beach, en Floride (États-Unis), et a pris feu près du croisement entre Military Trail et la 10th Avenue North. Cette artère avait déjà été le théâtre d’un drame le 11 avril 2025, lorsqu’un Cessna 310 s’était écrasé à Boca Raton, faisant trois morts.

Une route fermée « pour un incident prolongé »

En début d’après-midi, Palm Beach County Fire Rescue a confirmé l’accident dans un message public, puis a demandé aux habitants d’éviter la zone : « Incident aérien. Military Trail est fermée à toute circulation entre Cresthaven et la 10th Avenue Nord. Évitez le secteur. Ce sera un incident prolongé ».

Des vidéos tournées sur les lieux montrent des flammes, une épaisse fumée noire et des débris éparpillés sur la chaussée d’après les premiers signalements des secours. Selon la presse, des hôpitaux de la région auraient aussi été placés en alerte en prévision d’un possible afflux de blessés.