Le 18 juillet 2026, à Miami, Kylian Mbappé a inscrit deux buts contre l’Angleterre et pris la tête du classement historique des buteurs de la Coupe du monde, avec 22 buts en 22 matchs. Pourtant, la France a perdu cette petite finale 6-4, le dernier match de Didier Deschamps comme sélectionneur. Ainsi, l’attaquant du Real Madrid a terminé le tournoi organisé aux États-Unis avec 10 buts, deux de plus que Lionel Messi. Ensuite, il a fini deuxième du Ballon d’Or, le 26 octobre à Londres, derrière Harry Kane. Voici les cinq soirées qui ont marqué son année.

Trois records au Mondial

Tout commence le 16 juin, lors du match d’ouverture des Bleus contre le Sénégal (3-1). Grâce à son doublé, il devient le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, avec 58 buts, un de plus qu’Olivier Giroud. Puis il dépasse Just Fontaine au nombre de buts inscrits par un Français en Coupe du monde, avec 14. Ensuite, il explique ce qui le motive: « Je joue pour marquer l’histoire de mon pays », a déclaré Kylian Mbappé après la rencontre.

Le 30 juin à East Rutherford, deux nouveaux buts contre la Suède (3-0) lui donnent 10 réalisations en phase à élimination directe, en neuf matchs seulement, selon l’Associated Press. Ainsi, il devance les Brésiliens Leônidas et Ronaldo, qui en comptent huit chacun, et porte son total en Coupe du monde à 18, un de moins que Messi. De son côté, le sélectionneur a salué l’état d’esprit du groupe: « Nous sommes en mission, et moi aussi avec eux », a déclaré Didier Deschamps.

Enfin, le troisième record arrive en petite finale. Menée 4-0 à la pause par l’Angleterre, la France revient à 4-6 grâce à un doublé de Mbappé et aux buts de Bradley Barcola et d’Ousmane Dembélé. Dès la 48e minute, son premier but, du pied gauche, le replace à égalité avec Messi. Puis un second, sur une passe de Michael Olise, lui offre le record absolu. Pourtant, aucune équipe n’avait jamais évité la défaite en Coupe du monde après avoir été menée de quatre buts.

Deux soirées de Liga avec le Real Madrid

Le 26 août, pour la deuxième journée de Liga 2026-27, il signe un triplé contre la Real Sociedad (4-1). Depuis, il poursuit sur ce rythme: au 9 novembre, il comptait 17 buts en 16 matchs avec le Real Madrid cette saison.

Le 25 octobre, à Barcelone, il règle ensuite le Clásico. D’abord, il ouvre le score à la 41e minute. Puis Raphinha égalise pour le FC Barcelone à la 61e. Enfin, Mbappé marque le but de la victoire (2-1) à la 87e minute. Ainsi, ce doublé lui permet d’atteindre 100 buts sous le maillot madrilène, en 116 matchs. De plus, la défaite est la première de la saison en championnat pour les Catalans, et le Real Madrid revient à trois points du leader. Cependant, ces performances prolongent une saison 2025-2026 déjà dominée à titre individuel. Mbappé avait terminé meilleur buteur de la Liga avec 25 buts, et de la Ligue des champions avec 15.