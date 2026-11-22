José Mourinho a de nouveau présenté Thibaut Courtois comme le meilleur gardien de la planète, samedi 21 novembre, après la victoire 2-1 du Real Madrid contre le Celta Vigo en Liga, à Madrid. « C’est le meilleur gardien du monde. Seul Lev Yachine a remporté le Ballon d’Or. L’histoire du football sans gardien Ballon d’Or est ce qu’elle est, les gens valorisent davantage les joueurs offensifs. Mais je n’ai aucun doute : depuis quelques années, il est le meilleur, et je ne vois personne qui s’en approche », a déclaré l’entraîneur portugais lors de sa conférence de presse d’après-match, publiée par le club. Ensuite, « J’aime beaucoup Lunin ».

C’est un autre joueur que l’on peut mettre dans la même catégorie qu’Espí. Il mérite de jouer davantage, mais il est là », a poursuivi Mourinho à propos du gardien ukrainien Andriy Lunin. Ainsi, « Parce que l’autre est le meilleur du monde, et c’est un peu comme ça avec Lunin », a-t-il expliqué en reprenant la réponse qu’un entraîneur donnait autrefois à son gardien remplaçant. En effet, « Lunin mérite de jouer, et je ne plaisante pas. Ce garçon travaille chaque jour avec le meilleur gardien du monde, reste positif, mais ne joue pas », avait déjà affirmé Mourinho le 17 octobre.

Lunin n’a tenu les buts qu’en de rares occasions cette saison, dont le Clasico du 26 octobre, remporté 2-1 contre le FC Barcelone en l’absence de Courtois. Carlos Espí, cité par l’entraîneur dans la même catégorie, avait été décisif contre le Celta Vigo.