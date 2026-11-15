France : Macron se décrit comme encore « un enfant » dans une nouvelle biographie

Dans son livre « Ce pays dont le prince est un enfant« , publié le 12 novembre 2026 aux éditions Plon, la journaliste politique Catherine Nay propose un portrait personnel d’Emmanuel Macron. À partir de témoignages de proches, dont Brigitte Macron, et de ses échanges avec le chef de l’État, Catherine Nay dresse le portrait d’un homme marqué par la solitude et doté d’une grande confiance en lui. Emmanuel Macron lui confie lors de l’entretien : « Moi, je suis toujours un enfant ! »

Élu pour la première fois le 7 mai 2017 à l’âge de 39 ans, Emmanuel Macron est devenu le plus jeune président de l’histoire de la Ve République française. Cinq ans plus tard, le 24 avril 2022, il a obtenu un second mandat en remportant l’élection présidentielle face à Marine Le Pen avec 58,55 % des suffrages exprimés. Il poursuit son mandat à l’Élysée. Âgé de 48 ans en novembre 2026, il reste le chef de l’État français depuis près de dix ans.

Une enfance marquée par la solitude et un sentiment de supériorité

Dans son enquête, Catherine Nay accorde une place importante à la grand-mère du président, Germaine, surnommée « Manette ». Cette dernière aurait joué un rôle déterminant dans son éducation en l’initiant très tôt aux grands textes littéraires. Le jeune Emmanuel Macron se serait alors imaginé « en grand écrivain ». Selon la journaliste, il préférait la compagnie des adultes, qu’il considérait comme des personnes capables de lui apporter des connaissances, plutôt que celle des enfants de son âge.

À l’école, il cherchait à démontrer ses connaissances à ses enseignants. La biographe rapporte également qu’il avait « la certitude que tout le monde admettait qu’il était au-dessus et unique ». Une assurance qui, selon elle, s’accompagne encore aujourd’hui d’une difficulté à accepter ses erreurs. Invitée sur France Inter le 12 novembre, elle le décrit comme « quelqu’un qui ne doute pas ou qui ne veut pas reconnaître ses torts ». Elle ajoute : « Sa solitude est devenue comme une amie qui lui permettait d’être admiré et prospère. »

Cette personnalité se serait également construite à travers sa relation avec Brigitte Trogneux, devenue son épouse. Catherine Nay estime que leur rapprochement a d’abord reposé sur une complicité intellectuelle : « Il est tombé amoureux d’un professeur, d’abord parce qu’il y avait un échange intellectuel avec elle. » Elle résume l’admiration de Brigitte pour le jeune homme par cette formule : « Narcisse avait en elle trouvé son lac. » Au début de leur histoire, lorsqu’elle lui aurait demandé s’il souhaitait avoir un enfant, Emmanuel Macron aurait répondu : « Non, je veux que tu t’occupes que de moi. »

Dans son analyse de son parcours professionnel, la journaliste le qualifie aussi de « charmeur de puissants ». Elle estime qu’il a rapidement compris que les relations avec les personnalités influentes pouvaient accélérer son ascension. « Pour arriver quelque part, fallait pas passer par le bas, fallait passer par le haut », explique-t-elle sur Europe 1. Elle considère qu’il a lui-même construit sa progression avec la volonté « d’être le plus haut et le plus fort ». Enfin, Catherine Nay rapporte cette confidence de Brigitte Macron : « Il n’a besoin de personne, il est autosuffisant. » Elle résume son diagnostic par une dernière formule : « Sa trajectoire, c’est la solitude. »