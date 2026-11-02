France : un homme de 28 ans arrêté dans une mosquée avec des armes blanches

En France, principalement dans la ville de Rodez, un homme de 28 ans a été interpellé ce 1er novembre après s’être introduit dans une mosquée avec deux armes blanches. Pour expliquer sa présence dans le lieu de culte, le jeune homme aurait déclaré vouloir se convertir à l’islam. L’état du jeune homme au moment des faits et les objets qu’il transportait ont mis la puce aux oreilles des forces de l’ordre.

D’après des sources locales, les faits se sont produits en fin d’après-midi de ce 1er novembre. Des sources proches du dossier indiquent que l’individu est entré dans la mosquée avec une dague acérée, ainsi qu’un couteau. Sa déclaration concernant une éventuelle conversion n’a pas dissipé les inquiétudes suscitées par sa présence dans la mosquée.

Un passé douteux

La police est rapidement intervenue pour procéder à l’arrestation de l’individu. Les premières vérifications ont permis d’établir que le jeune homme avait consommé de l’alcool avec un taux d’alcoolémie proche de 0,77 mg soit un niveau largement supérieur à la limite autorisée pour la conduite dans l’Hexagone. Les forces de sécurité n’ont pas tardé à mettre à jour le parcours.

Après les vérifications, il s’avère que le suspect était déjà connu des services de police et de justice pour des faits de délinquance. Cependant, ill ne figurait pas dans les fichiers des services de renseignement. Le procureur de Rodez s’est saisi du dossier et selon les premières informations disponibles, la piste terroriste n’est pas envisagée à ce stade. Les investigations doivent permettre de mieux comprendre les raisons qui ont conduit l’homme de 28 ans à se rendre dans la mosquée avec deux armes blanches.