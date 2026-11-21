Hugues Moutouh a demandé samedi 21 novembre 2026, depuis Orléans, en France, à être déchargé de ses fonctions de préfet de la région Centre-Val de Loire et du Loiret. Il l’a annoncé dans un communiqué de presse, six mois à peine après son entrée en poste. Ainsi, le haut fonctionnaire, soupçonné d’avoir transmis au Rassemblement national des informations sur des enquêtes visant le parti, répond à la tempête sans jamais évoquer ces soupçons. Cette démarche intervient au lendemain de sa convocation par le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez.

« Au terme d’une longue carrière consacrée au service de l’État, c’est avec gravité que j’ai demandé à être relevé de mes fonctions. La campagne de déstabilisation dont je suis aujourd’hui la cible dépasse largement ma personne. À travers moi, c’est l’autorité même de l’État que l’on cherche à atteindre. Cette offensive intervient à une époque où certains s’emploient méthodiquement à affaiblir nos institutions, à délégitimer ceux qui les incarnent et à contester les fondements mêmes de l’ordre républicain.»

« Je refuse que l’État, le ministère de l’Intérieur et le corps préfectoral deviennent les cibles ou les instruments de ces entreprises de déstabilisation. Dans le cadre des différentes fonctions qui m’ont été confiées par le gouvernement, j’ai exercé mes responsabilités dans le strict respect de la loi et une absolue neutralité politique, avec pour seules exigences le service de la France et la défense de l’intérêt général », a déclaré Hugues Moutouh dans son communiqué.

Le parquet de Paris a ouvert en juillet 2026 une information judiciaire pour violation du secret professionnel, violation du secret de l’enquête et recel de ces délits. En effet, des éléments confidentiels, dont certains porteraient sur les comptes de campagne du RN, auraient été communiqués à la direction du parti par au moins un haut fonctionnaire de la place Beauvau. L’affaire est devenue publique le 19 novembre, et le ministre de l’Intérieur avait réagi avant de recevoir le préfet le 20 novembre : « Si les faits sont avérés, ils sont très graves », a déclaré Laurent Nuñez.

Six mois à la tête de la région

Le départ de Hugues Moutouh n’est pas encore acté. Par conséquent, la fin des fonctions d’un préfet passe par un décret du président de la République pris en Conseil des ministres, et aucun successeur n’a été désigné à ce jour. Le haut fonctionnaire avait été nommé par décret du 22 avril 2026 et il avait pris ses fonctions à Orléans le 18 mai. En effet, il quittait alors le secrétariat général du ministère de l’Intérieur, poste qu’il occupait depuis 2025, après avoir dirigé la préfecture des Alpes-Maritimes, où il s’était fait connaître sous le surnom de « préfet bulldozer ».