Gaz russe via l'Ukraine : Trump veut relancer les livraisons vers l'Europe selon le WSJ

Les États-Unis veulent faire repasser le gaz russe par l’Ukraine pour l’acheminer vers l’Europe, a rapporté le Wall Street Journal le 2 novembre 2026. En effet, des responsables américains, européens et ukrainiens, restés anonymes, ont affirmé au journal que Steve Witkoff et Jared Kushner, émissaires de Donald Trump, avaient défendu cette idée en septembre à Moscou puis à Kiev. Les cargaisons transiteraient par un intermédiaire américain et la Maison-Blanche aurait proposé de les placer sur un compte bloqué dans un pays tiers. Cette piste s’ajoute à plusieurs gestes de Washington envers Moscou depuis un mois.

Un mois d’allègements américains

En effet, tout a commencé le 9 octobre, quand Trump a annoncé un accord avec Vladimir Poutine pour libérer des centaines de milliers de tonnes de diesel russe sur le marché mondial. Dans la foulée, le Trésor américain a publié une licence qui autorise ces transactions, y compris vers les États-Unis, jusqu’au 7 avril 2027. Deux jours plus tard, Trump a proclamé un cessez-le-feu énergétique, mais la Russie a continué ses frappes. Le 16 octobre, il a ensuite suspendu par décret les sanctions et les droits de douane de la loi Graham, qu’il avait promulguée le 18 septembre, en jugeant que cette mesure « est dans l’intérêt national des États-Unis ».

Ces décisions ont provoqué la colère de Kiev, et le président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifié l’accord sur le diesel de « décision faible d’un partenaire fort », avant de prédire que « l’allègement des sanctions va se poursuivre ». Pour rappel, les stocks européens sont remplis à environ 75 % tandis que la Russie ne couvre plus que 11 % du gaz consommé en Europe, contre 45 % avant la guerre.