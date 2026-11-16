Gérard Depardieu retire son appel : sa condamnation à 18 mois avec sursis devient définitive

Gérard Depardieu ne sera pas rejugé. L’acteur a annoncé lundi 16 novembre 2026, en France, qu’il se désistait de son procès en appel pour avoir agressé sexuellement deux femmes lors du tournage des Volets verts en 2021, un film de Jean Becker. Ainsi, sa peine de 18 mois de prison avec sursis, prononcée en mai 2025 à Paris, devient définitive. En effet, l’audience devait se tenir de ce lundi au vendredi 20 novembre, et elle s’est ouverte à 9 h.

Le comédien de 77 ans s’explique dans un communiqué intitulé « J’entends ». Il y écrit d’abord : « La justice s’est prononcée. J’ai été reconnu coupable. Je l’entends et j’assume cette condamnation ». Puis il présente ses excuses à celles et ceux qui ont pu souffrir de son comportement, et il admet : « Sur les tournages, je me suis longtemps caché derrière la provocation et la grivoiserie ». Enfin, il conclut : « J’entends dorénavant qu’il y a une frontière entre l’impertinence et l’offense ».

Pourtant, son discours avait été tout autre au procès de mars 2025. Alors, face à la décoratrice qui l’accusait, il s’était défendu ainsi : « Je ne vois pas pourquoi je m’amuserais à peloter une femme, des fesses, des seins, je ne suis pas un frotteur dans le métro ». Ensuite, après sa condamnation du 13 mai 2025, prononcée en son absence, son avocat avait annoncé un appel.

Cette décision ne clôt pas toutes les procédures. En effet, une juge d’instruction a ordonné en 2025 son renvoi devant la cour criminelle départementale de Paris pour viols et agressions sexuelles sur la comédienne Charlotte Arnould, un renvoi qu’il a contesté en appel. Le communiqué ne mentionne pas ce dossier.