Ghana : une explosion meurtrière fait plusieurs victimes près de la frontière burkinabè

Une explosion impliquant un tricycle qui transportait des explosifs présumés a fait plusieurs morts, mardi 3 novembre 2026, à Hamile, dans la région de l’Upper West, au Ghana. Un agent de l’immigration a perdu la vie dans le drame, tandis qu’un autre a été grièvement blessé.

La localité de Hamile, située près de la frontière entre le Ghana et le Burkina Faso, a été secouée par une explosion meurtrière. Selon les premières informations rapportées par JoyNews, le drame implique un tricycle qui transportait des matières explosives présumées, notamment de la dynamite. Plusieurs personnes ont perdu la vie, dont un agent du Ghana Immigration Service (GIS).

D’après des sources sécuritaires locales, les occupants du tricycle empruntaient une voie non autorisée lorsqu’ils ont rencontré des agents à un poste de contrôle. Cependant, ils n’auraient pas obtempéré aux injonctions de s’arrêter, poussant les forces de sécurité à les poursuivre afin d’intercepter le véhicule. La course-poursuite s’est finalement achevée par une explosion qui a également atteint les agents.

Le souffle a tué l’un des officiers de l’immigration et grièvement blessé son collègue. Les civils qui se trouvaient à bord du tricycle seraient également morts. L’état exact du survivant et le lieu de sa prise en charge médicale n’ont toutefois pas été précisés.

Par ailleurs, le drame a provoqué une vive tension à Hamile. Selon le journaliste de JoyNews, Rafiq Salam, des habitants se sont rassemblés devant le poste du GIS pour réclamer le départ des agents de l’immigration. Face à cette situation, des militaires ont été déployés dans la localité afin de renforcer la sécurité et de prévenir d’éventuels débordements.