Cristiano Ronaldo fait partie des dix finalistes nominés ce 18 novembre pour le prix du meilleur joueur du Moyen-Orient, lors des Globe Soccer Awards 2026. L’attaquant portugais d’Al-Nassr veut prolonger une série commencée en 2023, face à neuf adversaires : son coéquipier sénégalais Sadio Mané, son compatriote João Félix, le Marocain Yassine Bounou, le Sénégalais Édouard Mendy, Rúben Neves, le Mexicain Julián Quiñones, le Marocain Soufiane Rahimi, l’Anglais Ivan Toney et le Saoudien Musab Al-Juwayr.

Ronaldo a déjà été sacré à trois reprises, en 2023, 2024 et 2025. En décembre 2024 à Dubaï, il a aussi reçu le prix du meilleur buteur de tous les temps. Après son sacre de 2025, il a déclaré : « Ma passion est intacte et je veux continuer. Peu importe où je joue, au Moyen-Orient ou en Europe. » Il avait ajouté : « C’est très dur de continuer à ce niveau, mais ma passion reste très forte et je suis prêt à jouer encore. »

Un vote public jusqu’au 30 novembre

Les votes du public sont ouverts depuis ce mercredi 18 novembre et se poursuivront jusqu’au 30 novembre. Les suffrages des supporters seront ensuite associés à ceux du jury des Globe Soccer Awards pour désigner les lauréats. La cérémonie de la 17e édition est prévue le 28 décembre 2026 aux Émirats arabes unis.

Ronaldo, qui vise les 1 000 buts en carrière, avait déjà affirmé en 2025 : « Je vais atteindre ce chiffre, bien sûr, si je ne suis pas blessé. »