Golden Boy 2026 : Yan Diomande échoue face à Pau Cubarsí, mais réalise une belle performance

Ce lundi 9 novembre 2026, Pau Cubarsí a été sacré Golden Boy 2026. L’annonce a été faite par le quotidien italien Tuttosport. Ce trophée récompense chaque année le meilleur joueur de moins de 21 ans évoluant dans un championnat européen. Âgé de 19 ans, le défenseur espagnol a obtenu 475 points sur 500. Il devient le deuxième défenseur lauréat depuis la création du prix en 2003, après Matthijs de Ligt en 2018, et le cinquième Barcelonais distingué.

Yan Diomande termine deuxième au classement. Il a connu une saison marquante avec RB Leipzig et s’est fait remarquer. Il a décroché un contrat avec le Real Madrid. Lors de la Coupe du monde 2026, il a aussi brillé avec la Côte d’Ivoire. Il occupait déjà en août, la troisième place du classement provisoire de Tuttosport, avec 75 342 points.

Un podium dominé par les jeunes talents

Le parisien Warren Zaïre-Emery complète le podium. Cubarsí succède à Désiré Doué, lauréat en 2025. Les autres distinctions de cette édition ont été dévoilées. Erling Haaland remporte le Golden Player masculin. Felicia Schröder remporte le Golden Girl. Alessia Russo remporte le Golden Player féminin. Joan Laporta est élu meilleur président et Jorge Mendes meilleur agent. Le 14 décembre 2026, Cubarsí doit recevoir son trophée à Turin, en Italie.