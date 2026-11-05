Gouvernance en Afrique : le Bénin classé 12e sur 54 pays selon l'indice Mo Ibrahim 2026

Le Bénin occupe la 12e place sur 54 pays africains dans l’Indice Ibrahim de la gouvernance en Afrique 2026, publié le 31 octobre par la Fondation Mo Ibrahim. Avec 60,1 points sur 100, il dépasse la moyenne continentale de 50,1 points, et celle de l’Afrique de l’Ouest, à 52,9 points. Sur la période 2016-2025, le pays a gagné 2,6 points, et confirme son statut de « bon élève économique du continent ».

Rappelons qu’en 2024, le Bénin était classé 13e sur 54. Aussi, il figurait dans le rapport 2024, parmi les neuf pays dont l’amélioration ralentissait, un signal que le rythme s’est depuis redressé. En juillet 2026, un rapport thématique de la fondation, a placé le Bénin 5e en Afrique pour la lutte contre la corruption. Il le place derrière le Rwanda, les Seychelles, l’île Maurice et le Sénégal.

Des avancées économiques, des reculs démocratiques

Le Bénin enregistre la plus forte hausse du continent sur les fondements des opportunités économiques selon l’indice, avec 12,3 points gagnés depuis 2016. En Afrique, il est premier pour l’environnement des affaires et du travail, avec 12,8 points de progression. Les infrastructures (+16,7 points) et l’administration publique (+14,6 points) progressent. Désormais, le pays se classe 2e en intégration régionale et 3e en gestion budgétaire et financière. La Fondation le classe parmi les pays en « accélération de l’amélioration ». La participation démocratique perd 18,6 points, dont 36,3 points sur les élections démocratiques, et les dispositifs anticorruption reculent de 27,7 points. Les niveaux de corruption mesurés s’améliorent.

Top 12 des pays africains les mieux classés en matière de gouvernance selon l’indice Mo Ibrahim 2026