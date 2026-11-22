Le morceau « Assanssan » du projet béninois Alafia passe sur la station AfroBank FM de GTA 6 depuis la sortie du jeu, le 19 novembre 2026. Il figure dans la liste des titres de la radio africaine du jeu de Rockstar Games, aux côtés de plusieurs classiques du continent. Ce titre afro-funk des années 1980 a été imaginé par Philip Nikwé Lawson, musicien du Bénin. Sa présence reste discrète face aux stars de l’afrobeats, mais elle ramène un son venu de Cotonou et de Paris sur la scène mondiale du jeu vidéo.

Une radio africaine animée par Burna Boy

Rockstar Games a présenté AfroBank FM le 8 octobre, avec le chanteur nigérian Burna Boy, appelé « Burna » dans le jeu, et le DJ britannique Palms Trax, qui prend le nom de « Palmsy ». Le studio décrit la station ainsi : « Montez le son du gbedu avec Burna et Palmsy, le duo dynamique d’AfroBank FM, qui sélectionne le meilleur de la musique africaine, des classiques du XXe siècle aux pépites méconnues, jusqu’aux sons actuels comme l’amapiano ou le 3-step », selon Rockstar Games.

Ensuite, Palms Trax explique son lien ancien avec la série : « San Andreas et Vice City ont fait partie de mes toutes premières rencontres avec une musique venue d’en dehors de ma bulle », a déclaré le DJ. Enfin, la programmation suit cette idée, car « Assanssan » y côtoie « Joha » de l’artiste nigérian Asake, « Gye Wani » du Ghanéen Pat Thomas avec Ebo Taylor, « No Discrimination » de Tony Allen, « Goro City » du Camerounais Manu Dibango et « Run No More » du Sud-Africain Hugh Masekela.

Un projet né à Paris autour d’un musicien béninois

Alafia est un projet de studio du milieu des années 1980, enregistré à Paris. Il réunissait des musiciens venus du Bénin, du Cameroun et des Antilles françaises, selon des disquaires spécialisés. Le site béninois Afrisson présente ainsi son fondateur : « Philip Nikwé Lawson, membre fondateur du groupe béninois Alafia créé en 1983, propose de l’afro-fusion (afro-jazz, afro-pop, afro-soul ou afro-funk) », écrit le média sur son site.

Puis « Assanssan » a connu une seconde vie avec une réédition en 12 pouces, sortie le 31 mars 2023 sur le label Canopy. D’après la présentation de cette réédition, le mot désigne un tissu matelassé courant en Afrique de l’Ouest, symbole du mélange harmonieux des cultures. Ce sens colle à la musique du titre, qui mêle rythmes afro, synthétiseurs et cuivres funk.

Avant le lancement du jeu, seuls « Joha », « Gye Wani » et « Shay’sana » avaient été dévoilés pour AfroBank FM. En effet, « Assanssan » n’est apparu qu’après la sortie, quand les joueurs ont pu parcourir la liste complète des stations.