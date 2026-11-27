Des clips de bugs de GTA 6 circulent sur X et YouTube depuis la sortie du jeu, le 19 novembre 2026. Le site spécialisé PC Guide les a recensés. Il conclut que le titre du studio américain Rockstar Games reste loin du fiasco de Cyberpunk 2077, lancé en décembre 2020. Pourtant, la comparaison s’est imposée sur les réseaux, ce qui pose une question simple : ce lancement ressemble-t-il vraiment à celui de 2020 ?

Des personnages qui traversent le décor

Le streamer Michael Does Life a publié une scène où deux personnages se superposent et traversent du mobilier pendant une altercation avec un policier. Ensuite, son confrère JasonTheWeen a montré un grand bateau qui bouge de façon étrange près d’un pont. D’autres clips montrent Lucia, l’une des deux protagonistes, tomber à travers le sol pendant une mission, ou un joueur sortir de la carte. Enfin, des vidéos de véhicules propulsés dans les airs après une collision circulent aussi sur X.

Les critiques ont relevé des défauts du même ordre. Ainsi, « des petits bugs, comme des piétons qui marchent dans les murs et restent coincés », a écrit le critique du Sydney Morning Herald dans son test. Cependant, « loin d’être aussi cassé que Cyberpunk 2077 », juge PC Guide à propos de l’ensemble du jeu. Selon le site, les premiers signalements ne semblent pas toucher la majorité des joueurs, et les critiques sont très positives. En revanche, il mentionne des inquiétudes sur les performances, surtout sur la PS5 de base, sans les relier à un bug précis.

Pourquoi la comparaison a des limites

Cyberpunk 2077 avait connu des problèmes techniques généralisés à sa sortie, surtout sur les anciennes consoles. Ainsi, Sony avait retiré temporairement le jeu du PlayStation Store et proposé des remboursements complets. Par contraste, GTA 6 n’est pas sorti sur PS4 ni sur Xbox One, ce que PC Guide présente comme une raison de cette différence. Pour le site, les plantages représentent donc le principal risque pour Rockstar, et il s’attend à des correctifs.

Le studio a déjà diffusé deux mises à jour avant le lancement, le 13 puis le 16 novembre, de 1,07 Go et de 602 Mo sur PS5. Cependant, aucune note détaillée ne les accompagnait. De même, les clips recensés ne précisent pas sur quelle console ils ont été enregistrés, ce qui empêche pour l’instant de savoir si un modèle de console est plus touché qu’un autre.