La Première ministre italienne, Giorgia Meloni, a averti le président ukrainien Volodymyr Zelensky des difficultés que pourrait rencontrer Rome pour poursuivre son soutien à Kiev après une opération ukrainienne contre des navires russes dans le port libyen de Benghazi, rapporte le quotidien La Repubblica.

Selon le journal, les deux dirigeants ont échangé par téléphone la veille. Au cours de cette conversation, Zelensky a reconnu que l’opération avait été menée sans coordination préalable avec les partenaires de l’Ukraine. Il s’est toutefois engagé à garantir un échange complet d’informations afin d’éviter que de tels incidents ne se reproduisent.

Cette initiative militaire suscite des inquiétudes à Rome, notamment dans un contexte où les oppositions à la poursuite de l’aide militaire à l’Ukraine gagnent du terrain au Parlement italien. Giorgia Meloni estime que des opérations susceptibles de compromettre la sécurité nationale italienne compliquent davantage la défense politique du soutien apporté à Kiev. Selon La Repubblica, elle aurait notamment considéré cet épisode comme un véritable « coup de poignard dans le dos ».

Pour rappel, la Libye occupe une position géopolitique stratégique au carrefour de la Méditerranée, de l’Afrique du Nord et du Sahel. Doté des plus importantes réserves prouvées de pétrole d’Afrique, le pays attire plusieurs puissances, dont la Russie, la Turquie, l’Égypte, les Émirats arabes unis et des États européens. Ses ressources énergétiques, sa position géographique et les enjeux migratoires en font un territoire sensible. De plus, son instabilité peut affecter les équilibres régionaux et la sécurité du Sahel.

Dans ce contexte, l’opération de Benghazi prend une dimension diplomatique et sécuritaire qui dépasse le seul conflit russo-ukrainien.