Au lendemain du veto russe ayant bloqué le renouvellement du mandat de la MINURSO, le représentant permanent du Maroc auprès des Nations unies, Omar Hilale, a dénoncé l’impasse du processus politique et défendu le plan d’autonomie marocain comme base d’un règlement du différend.

Le Maroc hausse le ton face à l’Algérie sur le dossier du Sahara occidental. Dans un entretien accordé vendredi à Al Arabiya, Omar Hilale a appelé à distinguer le mandat de la mission onusienne du processus politique. Selon lui, le premier relève du Conseil de sécurité, tandis que le second dépend du secrétaire général de l’ONU et de son envoyé personnel.

Le diplomate marocain a notamment regretté le blocage des négociations. « Nous voulons privilégier un départ en douceur et dans le calme de la MINURSO », a déclaré l’officiel marocain qui estime que les parties ayant conduit la Russie à opposer son veto au projet américain ne sont pas disposées à rechercher une solution politique. À ses yeux, l’adoption de ce texte aurait permis d’avancer vers un règlement fondé sur la souveraineté marocaine et le plan d’autonomie.

Par ailleurs, Omar Hilale reproche notamment à l’Algérie son opposition au texte américain, qui prévoyait de placer l’autonomie sous souveraineté marocaine au cœur des négociations et affirme également que le projet appelait Alger à faire recenser les réfugiés des camps de Tindouf par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).

En outre, le représentant marocain a indiqué que Rabat avait présenté une version actualisée de son plan d’autonomie. Celle-ci prévoit notamment un parlement, un gouvernement et un pouvoir judiciaire régionaux, ainsi qu’une gestion locale des ressources. Selon lui, l’Algérie et le Polisario ont examiné ces propositions sans formuler d’amendements ni de contre-propositions.

Enfin, Hilale a réaffirmé que la souveraineté marocaine sur le territoire était non négociable, écartant le référendum d’autodétermination et envisageant, en cas d’accord sur le plan d’autonomie, le désarmement puis la dissolution du Front Polisario.

Pour rappel, après plusieurs années sans négociations directes, le Maroc, l’Algérie, le Front Polisario et la Mauritanie ont repris les discussions en 2026, sous l’égide des États-Unis et de l’ONU. À cet effet, trois rencontres se sont tenues à Washington et à Madrid entre janvier et février. Cependant, les divergences persistent. Le 30 octobre, la Russie a bloqué le projet américain de résolution sur la MINURSO, dont le mandat a expiré le lendemain.