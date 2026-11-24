Donald Trump n’a pas encore pris de décision, mais son entourage est déjà partagé sur une question lourde de conséquences : faut-il tuer de nouveaux dirigeants iraniens pour mettre fin à la guerre ? Des responsables de l’administration en débattent en interne, a révélé NBC News ce mardi 24 novembre à Washington, en citant un responsable américain et une personne au fait des discussions, tous deux anonymes. Ainsi, le conflit avec l’Iran dure depuis neuf mois. Les frappes américano-israéliennes ont déjà éliminé plusieurs hauts responsables iraniens, dont le guide suprême.

Les partisans de cette piste visent les durs du régime, qu’ils jugent responsables du blocage. D’abord, ils affirment que l’opération permettrait à Trump de mettre fin à la guerre. Ensuite, ils ajoutent qu’elle prouverait aux dirigeants encore en place que Washington peut les localiser et les tuer à tout moment. À l’inverse, leurs adversaires estiment que les responsables iraniens restants se braqueraient au lieu de céder. De même, ils jugent que la crédibilité des États-Unis dans les négociations à venir en pâtirait. Enfin, ils redoutent que des responsables américains soient eux-mêmes davantage menacés, un avertissement que formulent aussi des responsables militaires.

L’idée n’est pas nouvelle. En effet, viser les têtes du pouvoir iranien figurait déjà parmi les scénarios présentés au président. En juin 2025, Trump avait d’ailleurs écarté un plan israélien pour tuer le guide suprême Ali Khamenei, avait indiqué un responsable américain. Depuis, la guerre s’est installée, les options de sortie se sont réduites et les frappes ont déjà touché le sommet de l’appareil iranien.

Le débat porte donc moins sur le principe que sur son efficacité. Alors que les uns y voient un levier pour forcer Téhéran à des concessions, les autres craignent de fermer la porte aux discussions. Pour l’heure, le président n’a pas arrêté sa position et aucune décision finale n’a été prise.