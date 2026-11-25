Donald Trump a affirmé que l’effort militaire américain contre l’Iran est financé jusqu’à la fin du mois de janvier lors d’un entretien accordé mardi 24 novembre au New York Post. Il a reconnu que le nouveau Congrès, où les démocrates prendront la main, pourrait limiter sa marge de manœuvre. Le blocus naval imposé à l’Iran est selon lui, « le plus grand blocus naval de l’histoire », et davantage de pétrole transite désormais par le détroit d’Ormuz qu’avant le début du conflit.

Un financement au cœur d’un bras de fer à Washington

Le Sénat à majorité républicaine a voté pour mettre fin à la guerre. Parallèlement , la Maison Blanche a demandé 87,6 milliards de dollars au Congrès, pour couvrir les coûts du conflit. Les démocrates, qui ont fait de la fin du conflit un thème central de leur campagne, promettent de présenter une résolution sur les pouvoirs de guerre et des textes pour couper les financements.

Les États-Unis pourraient « mettre fin à cette guerre quand nous le voulons » estime Trump. Il a averti que les démocrates pourraient transformer une victoire totale en défaite s’ils parvenaient à restreindre l’opération. Il a jugé « probablement faisable » l’objectif israélien de renverser le régime iranien, tout en affirmant que ce n’était « pas [son] objectif ». « Je ne veux tout simplement pas qu’ils aient une arme nucléaire », a-t-il déclaré. Il n’a annoncé aucune décision de reprendre les frappes.