La CEDEAO demande aux autorités de Bissau de revoir la prolongation de la période de transition jusqu’au 26 novembre 2028 et sollicite le Sénégal, désigné médiateur, pour trouver une issue. L’organisation dit éprouver une « profonde préoccupation » face à une « décision unilatérale » dans un communiqué publié depuis Abuja le 27 novembre.

En effet, le pays est sous régime militaire depuis le coup d’État de novembre 2025, qui a renversé le président Umaro Sissoco Embaló. La fin de la période était prévue le 6 décembre 2026. Le général Horta N’Tam, qui la préside, a signé le décret n° 35/2026 repoussant la présidentielle et les législatives de deux ans.

Une médiation sénégalaise pour raccourcir le calendrier

La CEDEAO affirme qu’elle prend note des raisons avancées par le pouvoir, dont « l’insuffisance des ressources techniques, matérielles et financières » et « la nécessité de préserver la crédibilité du processus électoral ». Elle relève les préparatifs des premières élections municipales du pays et un niveau de préparation jugé insuffisant.

Elle se dit « disposée à travailler » avec les autorités pour remédier à ces contraintes. Elle leur demande de reconsidérer cette prolongation et de s’engager avec la République du Sénégal en vue d’« une feuille de route convenue, inclusive et réaliste ».

L’organisation rappelle son attachement à une transition « de courte durée, limitée dans le temps et inclusive », menant à des élections « crédibles, ouvertes et transparentes ». Elle exhorte les autorités à garantir « les libertés fondamentales » et à associer toutes les parties prenantes nationales.