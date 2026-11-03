Haïti : le Bénin appelé à contribuer à la formation des militaires face aux gangs

Le chef d’état-major des Forces armées haïtiennes, le lieutenant-général Derby Guerrier, est en visite de travail au Bénin. Il a été reçu ce mardi 3 novembre 2026 à l’état-major général des Forces armées béninoises (FAB) par son homologue, le général Fructueux Gbaguidi. L’information a été rapportée par Bip Radio.

Les échanges entre les deux hauts gradés ont porté sur la coopération militaire entre le Bénin et Haïti, notamment la formation des militaires. Cette démarche vise à renforcer les capacités des forces haïtiennes face à l’insécurité qui sévit dans le pays.

Haïti est confronté à la présence de gangs armés qui contrôlent plusieurs territoires. La formation des militaires constitue, dans ce cadre, un enjeu pour permettre aux forces haïtiennes de reprendre le contrôle des zones sous l’emprise de ces groupes.