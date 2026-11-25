Samuel Eto’o a été pris pour cible après avoir apporté son soutien à Gianni Infantino, et il n’a pas laissé passer l’attaque. Lundi 23 novembre, dans L’After Foot sur RMC, Daniel Riolo l’a traité d’indigne : « Samuel Eto’o, tu es une honte intégrale ! »

Gianni Infantino, à la tête de la FIFA depuis 2016, veut décrocher un nouveau mandat lors du congrès électif prévu le 18 mars 2027 à Rabat, au Maroc. Son image a pourtant souffert ces dernières semaines, après l’abandon de son projet d’ouvrir une part de la Coupe du monde à des investisseurs privés.

Une riposte cinglante

Le président de la Fédération camerounaise a répondu sur Instagram deux jours après les propos de Riolo. Il a retourné l’insulte en contestant au chroniqueur le droit de le juger : « Vous vous permettez pourtant de dire que je suis une honte. Monsieur Riolo, gagnez une élection dans votre pays et nous pourrons alors échanger d’égal à égal. »

Il a ensuite remis en cause son parcours : « Mais qu’avez-vous déjà dirigé ? Qu’avez-vous déjà administré ? Qu’avez-vous réellement géré ? » Eto’o a aussi rappelé leur passé : « D’ailleurs, vous savez très bien qu’à une époque, j’étais votre idole. Les temps changent, les générations évoluent et l’Afrique doit désormais défendre elle-même ses intérêts. »

Le désaccord portait au départ sur Patrice Motsepe, président de la CAF, que Riolo accusait d’avoir fait applaudir les dirigeants africains devant Infantino. Eto’o a exigé que le chroniqueur respecte la fonction du dirigeant.

Eto’o ne revient pas sur sa position : « Pour ma part, mon choix est clair : je soutiendrai Gianni Infantino. » Une déclaration qui intervient alors que la campagne pour la présidence de la FIFA s’intensifie. Infantino devant affronter le Japonais Kozo Tashima et le Français Philippe Diallo.