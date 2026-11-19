Lionel Messi n’envisage pas de mettre un terme à sa carrière dans l’immédiat. C’est ce que révèle Luis Suárez dans une interview accordée le 18 novembre 2026 à l’émission Tot Costa de Catalunya Ràdio. Sur la possibilité de prendre sa retraite au même moment que l’Argentin, l’attaquant uruguayen a expliqué que leur plaisir de jouer et leur volonté permanente de remporter des trophées les poussent à continuer.

Messi continue d’afficher une longévité remarquable au plus haut niveau à 39 ans. Il a prolongé en octobre 2025 son engagement avec le club floridien jusqu’en décembre 2028, soit au-delà de la Coupe du monde organisée en Amérique du Nord. Il s’était alors réjoui : « Depuis que je suis arrivé à Miami, je suis très heureux, donc je suis vraiment content de continuer. » Après avoir pris sa retraite internationale, il reste pleinement actif en club.

Le plaisir de jouer et l’envie de gagner comme moteurs

Luis Suárez a déclaré : « C’est difficile, mais tant que nous nous amusons, que nous prenons du plaisir et que nous gardons cette motivation supplémentaire pour gagner et remporter des titres, ni lui ni moi ne nous arrêterons. » « Personnellement, je me sens bien, Leo aussi va bien, et cela aide beaucoup », a-t-il expliqué. Suárez a reconnu que son ami possède une énergie et une envie de jouer : « Il arrivera un moment où il aura tellement d’énergie et tellement envie de continuer à jouer que je lui dirai : mon ami, tout va bien, continue, mais moi, je m’arrête ici », a-t-il confié.