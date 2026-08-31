Argentine : Lionel Messi annonce sa retraite de la sélection près d'un mois après la mort de son père

La sélection argentine perd son capitaine historique. Lionel Messi a annoncé ce lundi 31 août, dans un long message publié sur les réseaux sociaux, la fin de sa carrière internationale après vingt années passées sous le maillot de l’Albiceleste. Cette annonce survient un mois après le décès de son père, Jorge Messi, mort le 8 août à Rosario des suites d’un cancer.

Un message rédigé en juillet, marqué par le deuil

Le joueur précise avoir écrit ce texte le 21 juillet, deux jours après une finale disputée avec la sélection, mais avoir attendu jusqu’à ce lundi pour le publier. Il explique ce choix par la disparition récente de son père : « Aujourd’hui, après ce qui est arrivé à mon père, je suis encore plus convaincu qu’avant », écrit-il en conclusion de son message. Dans le corps du texte, Lionel Messi revient longuement sur les raisons de sa décision. Il la qualifie de choix qui « a fait mal et qui fait mal à l’âme », tout en assurant avoir toujours tout donné pour ce maillot, non seulement durant les dernières années marquées par les titres, mais aussi avant, quand la sélection argentine traversait des périodes plus difficiles. Il indique s’être battu à chaque match pour offrir des joies au peuple argentin et le rendre fier à travers le football.

Le joueur évoque ensuite l’usure physique et mentale accumulée au fil des saisons, affirmant s’être « vidé » et ne plus avoir « rien à donner ». Il ajoute qu’une nouvelle génération de jeunes joueurs mérite désormais de prendre sa place en sélection. Il remercie à ce titre le public argentin pour vingt années d’affection, précisant que le fait d’être soutenu « depuis l’intérieur » du terrain va lui manquer. Il annonce qu’il continuera néanmoins à suivre l’équipe nationale « de l’extérieur », dans les bons comme dans les mauvais moments.

Sa famille, ses anciens entraîneurs, ses coéquipiers et les dirigeants qu’il a côtoyés au cours de cette aventure reçoivent également des remerciements explicites dans le message. Il conclut en évoquant des souvenirs et des moments inoubliables, une forme de tranquillité et de fierté d’avoir offert, avec ses coéquipiers, des moments qu’il qualifie de rêvés, avant de remercier Dieu de l’avoir fait naître argentin et de terminer par un salut à la sélection nationale.

Le rôle central de Jorge Messi dans sa carrière

Jorge Messi n’était pas seulement le père du capitaine argentin : il occupait aussi la fonction d’agent et de principal représentant du joueur tout au long de sa carrière professionnelle. C’est lui qui avait accompagné son fils, encore adolescent, jusqu’en Espagne au début des années 2000, pour l’essai ayant ouvert les portes de La Masia, le centre de formation du FC Barcelone. Il avait ensuite géré les affaires professionnelles du joueur pendant deux décennies, jusqu’à son dernier transfert vers l’Inter Miami. Son état de santé, dégradé depuis plusieurs années en raison d’un cancer, s’était fortement aggravé ces dernières semaines avant son admission au Sanatorio Centro de Rosario, où il est mort le 8 août à l’âge de 68 ans.

Vingt ans de carrière internationale

Lionel Messi avait disputé son premier match avec l’équipe nationale argentine le 17 août 2005, face à la Hongrie, une rencontre marquée par son expulsion moins d’une minute après son entrée en jeu. Deux décennies plus tard, son bilan avec l’Albiceleste dépasse les 207 sélections et 125 buts, faisant de lui le joueur le plus capé et le meilleur buteur de l’histoire de la sélection argentine. Son palmarès avec l’Argentine comprend la médaille d’or aux Jeux olympiques de 2008, la Copa América à deux reprises en 2021 et en 2024, la Finalissima ainsi que la Coupe du monde en 2022, après deux finales perdues auparavant, en 2014 et lors de la Copa America 2015. Il conserve également un record particulier lors du Mondial : le plus grand nombre de buts inscrits par un Argentin en Coupe du Monde, avec 13 réalisations.

Son départ ouvre une période de transition pour la sélection argentine, dont la préparation des prochaines échéances internationales devra désormais s’organiser sans son capitaine historique. Le message publié ce lundi ne précise pas si Lionel Messi occupera un rôle particulier auprès de l’équipe nationale à l’avenir, au-delà d’un soutien annoncé depuis les tribunes. Ni la Fédération argentine de football ni le sélectionneur national ne s’étaient exprimés publiquement sur cette annonce dans l’heure suivant sa publication.