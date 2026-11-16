Apple a ajouté le 16 novembre 2026 une option de déverrouillage par le visage à l’iPhone Duo, son premier iPhone pliable, dans la deuxième bêta d’iOS 27.3. La firme américaine propose cette fonctionnalité dans Réglages, sous Touch ID et code. Ainsi, l’appareil s’ouvre grâce à la caméra frontale de l’écran extérieur, mais il ne s’agit pas de Face ID, car le Duo n’a pas le matériel nécessaire à cette technologie.

En effet, ce choix était assumé dès la présentation de l’appareil, le 9 septembre, quand Apple vantait un « Touch ID intégré au bouton latéral pour une authentification simple, sécurisée et cohérente ». Pourtant, l’absence de Face ID fait partie des reproches les plus fréquents adressés au Duo, facturé 2 339 € en France dans sa version 256 Go.

Mais la nouvelle option reste limitée parce qu’elle offre moins de garanties que Face ID, Touch ID ou le code. En effet, Apple Pay, les mots de passe ou les applications protégées exigent toujours l’empreinte ou le code. En outre, elle se désactive après 45 minutes sans déverrouillage et ne fonctionne pas lorsque le téléphone est déplié.

Enfin, la même bêta introduit un second réglage, dans Affichage et luminosité, qui verrouille le Duo dès qu’on le replie. Jusqu’ici, l’appareil passait de l’écran intérieur à l’écran extérieur sans se verrouiller, un comportement que beaucoup d’utilisateurs voulaient voir changer.

Ces nouveautés sont pour l’instant réservées aux développeurs, avec une bêta publique à venir. Cependant, la version finale d’iOS 27.3 est attendue en décembre, et les fonctions pourraient encore évoluer d’ici là.