Près de deux ans après un concert regardé plus de trois millions de fois sur YouTube, l’Iran a fait appliquer lundi 23 novembre 2026 la peine de 74 coups de fouet prononcée contre la chanteuse Parastoo Ahmadi. Quatre membres de son équipe de production ont subi la même sanction. Ainsi, « les peines de flagellation contre cinq des personnes condamnées ont été exécutées aujourd’hui », a déclaré son avocat, Mostafa Nili, au site Emtedad, en précisant que le châtiment avait eu lieu au parquet de Qom.

Tous étaient poursuivis pour « outrage à la pudeur publique » et pour la production et la diffusion en ligne de contenus jugés obscènes et immoraux. Or, la loi iranienne impose le voile aux femmes et leur interdit de chanter seules devant un public mixte.

Un concert filmé dans un caravansérail de Qom

Le concert a eu lieu le 11 décembre 2024 à Deir-e Gachin, un caravansérail historique de Qom. Parastoo Ahmadi, 29 ans, y chantait sans foulard, entourée de musiciens hommes, et la vidéo a été diffusée en direct sur sa chaîne YouTube. Peu après, la chanteuse a été brièvement détenue, puis relâchée. Ensuite, en juin 2026, la 122e chambre du tribunal pénal de Qom a prononcé 74 coups de fouet, deux ans d’interdiction d’activité artistique et deux ans d’interdiction de quitter le pays, puis la 16e chambre de la cour d’appel de la province a confirmé ces peines. En effet, « deux ans d’interdiction d’activités artistiques, interdiction de quitter le pays et 74 coups de fouet pour nous tous », avait écrit sur Instagram la vidéaste Tahmineh Monzavi, l’une des condamnées.

Des critiques venues d’Occident et des défenseurs des droits humains

Dès l’annonce du verdict, plusieurs organisations ont réagi. Ainsi, « la peine de 74 coups de fouet infligée à Parastoo Ahmadi pour avoir simplement chanté et être apparue sans hijab rappelle une fois de plus que la situation des droits humains en Iran n’a pas changé », avait déclaré en juin Bahar Ghandehari, directrice du plaidoyer au Center for Human Rights in Iran, une organisation basée aux États-Unis. De leur côté, des gouvernements occidentaux et des ONG qualifient la flagellation de torture contraire au droit international. Toutefois, les autorités iraniennes rejettent ces critiques.

Le concert de Parastoo Ahmadi est intervenu deux ans après le mouvement « Femme, vie, liberté », né en septembre 2022 de la mort en détention de Mahsa Amini, une jeune Kurde iranienne arrêtée pour une tenue jugée non conforme. Depuis, de plus en plus de femmes ne portent plus le voile et les autorités appliquent la règle de façon moins systématique. Pourtant, la loi reste en vigueur, et cette exécution de peine le rappelle.