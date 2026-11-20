Le chef des Gardiens de la révolution, le général de division Ahmad Vahidi, a déclaré vendredi 20 novembre 2026 à Téhéran que l’Iran était entré dans une confrontation finale avec ses adversaires. Il s’exprimait à la clôture du congrès national Pionniers de la libération, devant des étudiants bassidjis, et a affirmé : « Nous sommes dans un grand jihad sacré, entre le vrai et le faux, et dans une confrontation finale avec l’arrogance mondiale. Ce sommet sera conquis par les combattants de la révolution islamique, et des jours très brillants ainsi que des sommets très élevés nous attendent ensuite ».

Ahmad Vahidi dirige les Gardiens de la révolution depuis mars 2026. En effet, il a succédé à Mohammad Pakpour, tué dans les frappes du 28 février qui ont ouvert la guerre entre l’Iran, les États-Unis et Israël. Par ailleurs, son discours de vendredi prolonge ses précédentes prises de parole, puisqu’il avait déjà prévenu le 13 novembre que toute agression contre l’Iran serait suivie d’une riposte douloureuse.

Ainsi, il a d’abord assuré que les troupes étaient mobilisées : « Aujourd’hui, les combattants sont pleinement prêts, et l’on ne constate chez aucun d’eux le moindre désespoir, recul ou sentiment de fatigue ». Puis il a présenté le camp adverse comme battu, en déclarant : « Nous voyons aujourd’hui la défaite chez l’ennemi, et il l’a lui-même reconnue à plusieurs reprises ».

Il a ensuite lancé un avertissement aux responsables des violences récentes dans le pays : « Le monde ne sera plus un lieu sûr pour les assassins et les criminels des récents crimes commis en Iran ». Enfin, il a annoncé un changement de stratégie militaire, en affirmant : « Les actions de l’ennemi entraîneront un changement dans notre doctrine défensive ».