Iran : les États-Unis mènent une frappe « défensive » près d'Ormuz la veille du scrutin de mi-mandat

Un avion de combat américain a détruit un lanceur de missiles sol-air sur l’île iranienne de Qeshm, lundi 2 novembre 2026, selon des responsables américains cités par le Wall Street Journal. La frappe, menée près du détroit d’Ormuz, en Iran, est intervenue à un jour des élections de mi-mandat aux États-Unis, tandis que les médias d’État iraniens ont signalé cinq explosions sur l’île. Les responsables américains l’ont justifiée par un tir des Gardiens de la révolution contre un appareil américain, et l’un d’eux a ainsi affirmé qu’il s’agissait « d’une mesure défensive face à l’usage de missiles sol-air par les Iraniens contre des moyens américains ».

Le quotidien américain précise que Washington conduit ce type d’opérations depuis plusieurs semaines sans les revendiquer. Et pour cause, l’administration Trump souhaite en effet écarter toute impression de reprise des hostilités.

Toutefois le président Donald Trump n’a pas écarté un retour des combats faute d’accord avec Téhéran. « Nous devrons peut-être nous en prendre à Pickaxe » a-t-il déclaré avant de juger qu’un compromis restait possible.