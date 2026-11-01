Iran : Nétanyahou réclame des frappes immédiates après le 3 novembre, Trump préfère négocier

Avant les élections de mi-mandat du 3 novembre aux États-Unis, Donald Trump ne se presse pas de reprendre les frappes contre l’Iran. Le président américain a reçu samedi 31 octobre 2026 un appel de Benjamin Nétanyahou, qui l’a poussé à agir dès le lendemain du scrutin, selon Axios, qui cite une source israélienne et une source américaine. Trump préfère pourtant donner du temps aux discussions avec Téhéran, ce qui préoccupe Netanyahou.

L’une des sources a jugé l’échange « dur » et l’autre « direct ». Mais de son côté, le secrétaire d’État Marco Rubio est resté prudent le même jour à Atlanta, en affirmant : « Il n’a pas pris de décision. Je n’ai aucune annonce à faire à ce sujet aujourd’hui, et nous ne prenons rien de tout cela à la légère ». Trump a toutefois laissé la porte ouverte à une action rapide, car Washington doit encore « s’occuper » d’un ou deux sites nucléaires iraniens.

Environ 80 avions ravitailleurs américains signalés en Israël

Sur le terrain, la pression militaire monte pourtant puisque, d’après Channel 14, une chaîne israélienne, environ 80 avions ravitailleurs américains se trouveraient désormais en Israël. Parmi eux, au moins dix gros appareils de transport, dans un pont aérien « sans précédent » au Moyen-Orient.

Pour rappel, dès le 17 juillet, Axios avait révélé que les États-Unis avaient prévenu Israël de l’arrivée de dizaines d’appareils ravitailleurs supplémentaires, ainsi la flotte présente au début du conflit devait être reconstituée.