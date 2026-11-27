Le président américain Donald Trump a cité jeudi 26 novembre 2026 le site de Pickaxe Mountain, en Iran, comme première cible d’une éventuelle reprise des frappes, tout en reconnaissant que les États-Unis n’y ont constaté aucune activité réelle. Il s’exprimait depuis sa résidence de Mar-a-Lago, à Palm Beach, en Floride, après ses appels traditionnels de Thanksgiving aux militaires, selon le Washington Times.

Ce complexe de tunnels, enfoui près du centre d’enrichissement d’uranium de Natanz, n’avait pas été touché lors des frappes américaines de juin 2025. La guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran, déclenchée le 28 février, entre dans son neuvième mois, et les discussions avec Téhéran piétinent.

Une frappe conditionnée à une reprise des opérations

« Si nous faisions quoi que ce soit, nous frapperions Pickaxe Mountain. Nous pouvons le leur dire parce qu’ils ne peuvent rien y faire. Mais nous n’avons constaté aucune activité réelle là-bas », a déclaré Donald Trump. Ensuite, sur la voie diplomatique, « Ce serait bien qu’ils concluent un accord. Personnellement, je ne pense pas qu’ils le feront », a-t-il ajouté, sans annoncer de décision de relancer les bombardements. Pourtant, le ton était différent en septembre : « Nous pourrions frapper Pickaxe très bientôt », avait-il déclaré à la presse. Puis, le 10 novembre, « Nous devrons peut-être frapper Pickaxe Mountain », avait-il affirmé en direct sur une chaîne de télévision.

Une « victoire » promise aux troupes

Lors de sa première conversation de la journée, avec des soldats de l’armée de terre, Donald Trump a présenté l’issue de la guerre comme une question de calendrier personnel. « Vous allez poursuivre ce déploiement. Et nous avons la victoire à portée de main. Ce sera quand je le voudrai, en quelque sorte, pour être honnête », a-t-il déclaré aux militaires. Ces appels sont une tradition de la présidence américaine, et le couple présidentiel a aussi joint l’équipage du USS Portland, dans la région indo-pacifique.

Un site au centre des inquiétudes occidentales

Pickaxe Mountain, appelé Kuh-e Kolang Gaz La en persan, se trouve à environ 2 kilomètres au sud de Natanz et à 220 kilomètres de Téhéran. Les travaux y ont commencé en 2020, et des analyses d’images satellites publiées cette année montrent plus d’activité routière autour du site qu’à aucun moment de son histoire. Ces mêmes analyses ne permettent ni de confirmer ni de réfuter l’hypothèse selon laquelle des centrifugeuses y auraient été installées.

L’Agence internationale de l’énergie atomique a demandé des informations et un accès au site, sans réponse de l’Iran, et Téhéran affirme qu’aucune activité nucléaire n’y a lieu. Selon les derniers chiffres du Pentagone, la guerre a coûté la vie à 23 militaires américains depuis son début.