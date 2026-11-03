Israël : des avions militaires américains convergent vers les bases de Nevatim et d'Ovda

Plus de dix avions de transport militaires américains ont atterri dans le sud d’Israël en une semaine, a rapporté le Times of Israel le 29 octobre 2026. Selon les informations du média, la plupart des appareils décollent de Biggs Army Airfield, près d’El Paso, au Texas. Ensuite ils rejoignent Nevatim et Ovda, deux bases de l’armée de l’air israélienne dans le Néguev. Le journal a ajouté que d’autres avions-cargos américains ont aussi desservi ces derniers jours des bases en Jordanie, au Qatar, au Koweït et en Arabie saoudite.

Le Times of Israel a toutefois affirmé que « le contenu des avions de transport est inconnu, mais il serait lié aux efforts américains pour renforcer les défenses aériennes dans la région ». Cette hypothèse n’a pas été confirmée officiellement.

Le nucléaire iranien reste au centre des craintes

Pour rappel, les États-Unis et Israël ont frappé l’Iran le 28 février 2026, puis un cessez-le-feu a été conclu en avril. Depuis, la crainte de nouvelles frappes se concentre sur le programme nucléaire iranien.

Fin octobre, le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, a déclaré devant le Conseil de sécurité de l’ONU ne constater aucune remise en état des sites touchés par les frappes de 2025 et de 2026. Il a donc demandé à Téhéran de laisser revenir les inspecteurs, car l’agence n’a plus de vision continue sur le stock d’uranium iranien. Rappelons que ce stock, au cœur de l’inquiétude atteint 440,9 kilogrammes d’uranium enrichi jusqu’à 60 %, d’après les chiffres de l’AIEA.