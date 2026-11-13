La Côte d'Ivoire inaugure la plus grande mine d'or du pays à Fadiadougou

Le Vice-Premier ministre ivoirien Téné Birahima Ouattara a inauguré jeudi 12 novembre 2026 à Fadiadougou, dans le département de Kani, la mine d’or de Koné, exploitée par Montage Gold Corporation. Avec un investissement de plus de 580 milliards de FCFA, elle est présentée comme la plus grande exploitation aurifère du pays.

Sur le continent, plusieurs États multiplient les mises en service et les réformes minières. Le Mali applique son code minier de 2023 et a fait adopter une participation de 35 % de l’État dans la mine de Kobada, tandis que le Burkina Faso a inauguré sa première raffinerie d’or. La Côte d’Ivoire, elle, vise à faire de l’or un pilier de son économie et à devenir le premier producteur africain d’or d’ici 2035.

Des retombées attendues pour les populations

Les ressources de la mine sont estimées à 8,3 millions d’onces, soit près de 258 tonnes d’or. Elle devrait produire près de 10 tonnes par an pendant les huit premières années, pour une durée de vie d’une vingtaine d’années. La première coulée d’or, le 26 septembre 2026, a eu lieu sept mois avant le calendrier prévu.

Le ministre des Mines, Mamadou Sangafowa-Coulibaly, a souligné que ce type de projet demande généralement 15 à 20 ans dans le monde, alors que cinq années ont suffi ici. Il affirme que 55 % des revenus resteront en Côte d’Ivoire. Un Comité de développement local minier, doté de 4 milliards de FCFA par an, a été créé pour les communautés riveraines.

Martino De Ciccio, directeur général de Montage Gold Corporation, a résumé le chemin parcouru : « Il y a moins de deux ans, il n’y avait ici que la brousse… et un rêve. Aujourd’hui, Koné est une réalité. » Téné Birahima Ouattara a insisté sur la nécessité de concilier rentabilité économique et responsabilité sociale et environnementale.