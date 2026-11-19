Kyiv a été secouée par des explosions vers 1h25 dans la nuit du 19 au 20 novembre 2026, quelques minutes après l’alerte de l’armée de l’air ukrainienne sur des missiles balistiques russes en route vers la capitale. Les journalistes du Kyiv Independent présents sur place ont rapporté ces détonations, tandis que la Russie lançait une offensive de missiles visant plusieurs villes de l’Ukraine. Ensuite, les canaux de surveillance ont fait état d’au moins deux vagues, chacune composée de plusieurs missiles, vers 2h.

Dans le même temps, des bombardiers stratégiques Tu-160 auraient décollé de la base d’Ukrainka, en Extrême-Orient russe, selon ces mêmes canaux. Ces appareils peuvent emporter des armes conventionnelles comme nucléaires.

Une réponse promise après le pont de Crimée

Vladimir Poutine avait averti que les représailles seraient bien plus douloureuses que la frappe ukrainienne contre le pont de Crimée, ajoutant que cela ne posait pas de difficulté avec les armes de précision actuelles. Pourtant, le 19 novembre, Volodymyr Zelensky réclamait à Berlin, à l’issue d’un sommet de la Coalition des volontaires, un durcissement des pressions sur Moscou, en lançant aux dirigeants des grandes puissances : « Si vous voulez arrêter la guerre, arrêtez le commerce avec la Russie ». Les participants ont aussi demandé à la Russie d’accepter un cessez-le-feu sur les infrastructures énergétiques et les corridors maritimes de la mer Noire.

En effet, une section de la chaussée du pont s’est effondrée après un tir de missile Flamingo dans la nuit du 17 novembre. Ainsi, le trafic ferroviaire, suspendu après les frappes, a depuis repris.

Des frappes qui se répètent sur la capitale

Mais Kyiv n’en est pas à son premier assaut cette semaine. Le 17 novembre, le maire Vitali Klitschko avait confirmé des impacts sur les ponts Nord et Sud de la ville, qui enjambent le Dniepr. Auparavant, le 7 novembre, Zelensky avait indiqué que 36 missiles balistiques et 172 drones avaient visé la capitale et sa région, faisant neuf blessés parmi les civils.

Aucun bilan de victimes ni de dégâts n’était disponible pour cette nuit au moment de la publication. En revanche, la veille, une attaque de drones sur le centre de Kyiv avait tué un homme de 26 ans et blessé cinq personnes, endommageant deux ambassades européennes, la cathédrale Saint-Volodymyr et des immeubles résidentiels.