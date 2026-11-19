Larry Poindexter a cumulé près de 200 rôles au cinéma et à la télévision avant de mourir le 18 novembre 2026 à Los Angeles, aux États-Unis, à l’âge de 66 ans. Ainsi, selon Deadline, il a succombé à l’hôpital le matin où devait avoir lieu l’opération de ses côtes cassées, quatre jours et demi après avoir été renversé par une voiture. En effet, l’accident s’est produit dans son quartier de Studio City, un vendredi soir, alors qu’il traversait la rue pour aller chercher à manger. Pour l’instant, aucune cause officielle du décès n’a été publiée. Pourtant, son parcours ne se limite pas à l’écran, puisqu’il a aussi chanté et produit des spectacles.

Un visage familier des séries et du cinéma

Né à Dallas (Texas) le 16 décembre 1959, il est le fils de H. R. Poindexter, lauréat d’un Tony Award pour ses créations de lumière et de décors. Sa mère, Sue Ann Erdman, était chanteuse d’opéra, et il a grandi entre Los Angeles et New York. Ensuite, il apparaît à l’écran dès 1982.

Son rôle le plus connu reste celui du capitaine Tom Fuller, un officier du LAPD à cheval sur le règlement, dans le film S.W.A.T. (2003). Dans cette production, son personnage affrontait Hondo, joué par Samuel L. Jackson. Auparavant, on l’avait vu dans Friends, où il incarnait le pompier Dave, puis dans How I Met Your Mother et dans Blade: The Series, où il jouait l’agent du FBI Ray Collins. Il a tourné dans JAG, Days of Our Lives et Santa Barbara. Il a aussi joué dans American Ninja 2, Introducing Dorothy Dandridge et 17 Again.

Enfin, dans la série The Hard Times of RJ Berger diffusée sur MTV, il tenait le rôle du père du héros. Son partenaire Paul Iacono, qui jouait son fils, lui a rendu hommage dans une publication Instagram le jeudi 19 novembre. Ainsi, il y décrit un homme très franc, qu’il appréciait pour cette qualité, et qui l’avait soutenu au début de sa vingtaine en lui donnant des conseils qu’il n’était pas toujours prêt à entendre. Il conclut en affirmant : « Je suis honoré à jamais d’avoir joué son fils ».

Du groupe de country à Broadway

Parallèlement à ses rôles, il chantait dans les années 1990 pour le groupe de country alternative The High Lonesome, qui a publié l’album Feel Free To Do So en 1995. Il a ensuite travaillé comme directeur de casting, réalisateur de seconde équipe et producteur associé. Il figure aussi parmi les producteurs de la comédie musicale The Cher Show, présentée au Neil Simon Theatre de Broadway en 2018 et 2019. Il avait épousé en 2002 Carol Kritzer, directrice de casting, avec qui il avait des fils jumeaux, Rees et Jake.