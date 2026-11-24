Kylian Mbappé a inscrit son 75e but en Ligue des champions mardi soir, au Santiago Bernabéu. Mené à la pause, le Real Madrid a renversé le PSV Eindhoven pour l’emporter 5-1. Mbappé a signé un doublé, à la 64e puis à la 84e minute, au milieu des réalisations de Valverde, Bellingham et Vinícius Júnior. À 27 ans et 339 jours, l’attaquant français devient le deuxième plus jeune joueur de l’histoire à atteindre ce cap, derrière Lionel Messi, qui l’avait franchi à 27 ans et 169 jours.

Pour rappel, le Français était déjà entré dans les annales de la compétition. Son dixième but en Champions, en 2017, a fait de lui le plus jeune joueur à atteindre ce chiffre, à 18 ans et 350 jours. Il est le premier joueur de l’histoire à avoir marqué dix fois à l’extérieur au cours d’une même édition. Enfin, il a marqué lors de sept matchs consécutifs, une première pour un joueur français.

Une progression constante à Madrid

Avant ce mardi, Mbappé avait déjà pris la cinquième place du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la compétition. Il avait confié : « Je me sens très bien sur le plan personnel et dans l’équipe ». Son coéquipier Jude Bellingham avait salué son talent : « C’est vraiment un joueur à part, non ? Il est brillant. » Kylian Mbappé totalise depuis le début de la saison 2026-2027, 19 buts et 4 passes décisives en 18 matchs toutes compétitions confondues avec le Real Madrid