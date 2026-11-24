Les autorités béninoises et les agences onusiennes ont lancé, lundi 23 novembre 2026 à Cotonou, la préparation du successeur du cadre de coopération actuel, qui couvrira la période 2028 à 2033. La rencontre s’est tenue au ministère chargé de la Microfinance. La rencontre a réuni des membres du gouvernement béninois ainsi que des responsables des différentes agences du Système des Nations Unies (SNU).

Le cadre 2023-2026 avait été signé le 14 mars 2023 à Cotonou par le ministre de l’Économie et des Finances et par le coordonnateur résident de l’ONU, Salvator Niyonzima. Il reposait sur trois axes stratégiques, dont l’accélération de la transformation structurelle de l’économie. Une revue annuelle entre le PNUD et le gouvernement s’est par ailleurs tenue à Porto-Novo en décembre 2025, et le ministère de l’Intérieur a reçu les agences onusiennes le 18 novembre 2026 pour parler du prochain cadre.

Un bilan et un calendrier de travail

Lors de la rencontre, les participants ont passé en revue le cadre 2023-2026, ses résultats et les enseignements qu’on peut en tirer. Ils ont échangé sur les orientations à privilégier pour que l’action des agences gagne en précision, en coordination et se concentre davantage sur les mutations économiques et sociales du pays.

Un calendrier a également été présenté pour conduire l’élaboration du nouveau partenariat. Sa signature et son lancement officiel sont prévus en juillet 2027, avant son entrée en vigueur pour la période 2028-2033.