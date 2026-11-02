Le Bénin remporte trois prix aux Africa Tourism Awards 2026 à Londres

Le Bénin a décroché trois récompenses aux Africa Tourism Awards 2026, dimanche 1er novembre à Londres, au Royaume-Uni, et partage la vedette avec l’Éthiopie. Le pays a été sacré Destination pays de l’année et Destination culturelle de l’année, tandis que son agence Bénin Tourisme a reçu le prix de l’Office de tourisme de l’année. La cérémonie s’est tenue au Hilton London Canary Wharf, et ATC News a écrit que « la République du Bénin a connu une soirée remarquable, en décrochant trois des prix les plus convoités ». Le gouvernement béninois a prolongé ce constat dans un communiqué, car il estime que « cette reconnaissance reflète les progrès accomplis grâce à la politique touristique ambitieuse menée par le gouvernement de la République du Bénin, qui a fait du tourisme un pilier central de sa stratégie de développement national et un moteur de croissance économique et d’expression culturelle ».

Un vote à trois voix après dix ans d’investissements

Ces distinctions arrivent après un effort financier de longue durée. En effet, l’État a engagé environ 1 250 milliards de FCFA depuis 2016 dans le tourisme, la culture et les arts, ce qui a servi à réhabiliter les palais d’Abomey, à valoriser le vodoun et à relancer le parc de la Pendjari. Une marque-pays, « Bénin, un monde de splendeurs », a ensuite été lancée fin 2025.

Le résultat découle d’un vote partagé en trois parts. Le public pesait 20 % de la note finale, alors que le jury professionnel et le Balearica Awards College comptaient chacun pour 40 %. Le Bénin était aussi nommé dans la catégorie Vidéo touristique de l’année avec la campagne « Explore Benin, A World of Wonders », mais cette catégorie ne figure pas parmi ses prix dans la liste des lauréats.