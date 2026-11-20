Le président ghanéen John Dramani Mahama a inauguré le mercredi 18 novembre 2026 un laboratoire national d’identification humaine à l’Institut Noguchi de recherche médicale, à Accra. Ainsi, les analyses génétiques qui partaient jusqu’ici vers l’étranger pourront être menées dans le pays.

Ce projet vient d’un épisode précis : l’accident d’hélicoptère militaire du 6 août 2025. En effet, les autorités n’avaient pas pu identifier les victimes localement, et des prélèvements de tissus avaient dû être envoyés en Afrique du Sud. Par conséquent, les familles avaient attendu plusieurs jours avant d’avoir des réponses. Le chef de l’État est revenu sur cette période lors de la cérémonie : « Ce fut un jour de honte pour le Ghana de ne pas pouvoir réaliser nos analyses ADN dans le pays. Ce sera du passé. Derrière chaque demande d’identification, il y a une famille qui attend des nouvelles avec anxiété ». Ainsi, il a demandé aux agences de traiter la communication des résultats avec la même rigueur que l’analyse scientifique.

Le laboratoire ne se limite pas aux catastrophes. Il doit aussi fournir à la police des preuves ADN dans les affaires de meurtre et de viol, et trancher les litiges de paternité et d’héritage. Enfin, il permettra de vérifier le lien biologique entre des enfants et les adultes qui les accompagnent à l’étranger, afin de lutter contre la traite.

Le Ghana n’était pas totalement dépourvu de moyens. Un laboratoire de police financé par l’Union européenne à hauteur de 3 millions d’euros existait déjà, tout comme des centres de test privés ou hospitaliers. Cependant, le nouveau site est la première structure nationale dédiée à l’identification humaine. Par ailleurs, le ministre de la Santé, Kwabena Mintah Akandoh, avait annoncé en novembre 2025 l’achat d’un appareil d’analyse ADN pour Noguchi, sur instruction du président.

Le coût du laboratoire, ses équipements et sa capacité de traitement n’ont pas été communiqués. Le même jour, Mahama a aussi lancé à Noguchi des laboratoires ARNm et protéines consacrés à la recherche sur les vaccins, avec l’objectif de réduire la dépendance du pays aux importations.