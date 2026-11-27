Les exportations du Mali vers la Chine ont augmenté de 508,26 % entre janvier et septembre 2026, a annoncé l’ambassadeur de Chine au Mali, LI Xiang, le 25 novembre 2026, soit environ six fois leur niveau de la même période de 2025. Ce bilan a été présenté lors d’un briefing de presse à l’ambassade de Chine à Bamako. Ainsi, les échanges globaux entre les deux pays suivent la même pente : ils atteignent 2,052 milliards de dollars sur neuf mois, en hausse de 79,53 % sur un an. En effet, ce montant dépasse déjà le total de 2025, fixé à 1,64 milliard de dollars (+52 %) par le même ambassadeur.

Une hausse présentée par l’ambassade de Chine

Ces chiffres viennent de la représentation diplomatique chinoise, qui ne précise pas leur source statistique. Dans son allocution, LI Xiang a d’abord affirmé que « le volume total des échanges commerciaux entre la Chine et le Mali a augmenté de 79,53 % en glissement annuel ». Puis il a ajouté que « les exportations maliennes vers la Chine a augmenté de 508,26 % ». Il a enfin attribué cette dynamique à la politique commerciale de Pékin : « les dividendes de la politique de tarif douanier zéro se libèrent à un rythme accéléré », a-t-il déclaré, en citant « l’Accord de partenariat économique pour le développement partagé », signé cette année par les deux pays.

Cependant, l’ambassadeur n’a pas détaillé la composition de cette hausse des exportations. Il s’est limité au secteur minier, en déclarant que « La coopération des mines de lithium a obtenu de premiers résultats importants. »

Le lithium, premier produit malien vendu à Pékin

Les données de 2025 donnent un indice sur le poids de ce minerai. Selon l’Agence pour la promotion des exportations du Mali (APEX-Mali), les ventes maliennes vers la Chine ont progressé de 235 % en 2025, portées par les premières expéditions de spodumène de lithium. Ces livraisons ont atteint 284,272 milliards de francs CFA pour 338 773 tonnes. Aussi, le sésame conserve une place importante en volume, mais le lithium domine désormais en valeur. Ces ventes ont démarré avec la mine de Goulamina, dans le sud du pays.

Solaire et numérique à venir

La coopération doit maintenant se poursuivre sur d’autres chantiers. Le discours cite la centrale solaire de Safo et le projet « Mali numérique » comme prochaines étapes. Sur le plan politique, LI Xiang a déclaré que la Chine « exprime sa solidarité avec les efforts du Mali pour préserver sa souveraineté nationale, sa sécurité », « sans jamais s’ingérer dans leurs affaires intérieures ni assortir son aide au Mali de conditions politiques ».

Enfin, les échanges entre les deux pays n’étaient que de 880 millions de dollars en 2023. Ils ont donc plus que doublé en trois ans.