Le réalisateur Michael Mann se tire accidentellement une balle dans la jambe à Los Angeles

Un coup de feu parti de sa propre arme a blessé Michael Mann, 83 ans, samedi 31 octobre 2026 à Los Angeles, aux États-Unis. Selon TMZ, le réalisateur de Heat s’entraînait au tir sur cible au Range LA et s’apprêtait à rengainer son pistolet, vers 16 h, quand le coup est parti. Son porte-parole a confirmé l’incident au média, puis a décrit la blessure et la suite de sa prise en charge : « Samedi, dans un stand de tir, une arme s’est déchargée accidentellement alors qu’elle se trouvait dans son holster, causant une blessure superficielle au réalisateur Michael Mann. Il a été soigné et sort de l’hôpital ».

Un accident d’entraînement, selon la police

La police de Los Angeles (LAPD) est intervenue sur place et a conclu à un accident survenu pendant un entraînement, ajoutant que Michael Mann n’avait aucune intention de se faire du mal. Ce constat rejoint donc la version de son entourage, qui évoque une blessure superficielle. Tireur régulier depuis des décennies, le cinéaste a malgré tout été conduit à l’hôpital en ambulance. Michael Mann doit réaliser Heat 2, la suite de son polar de 1995, à partir de janvier.